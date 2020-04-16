Чрезмерное количество пластических операций, требовательность и скандальность - это Дженис Дикинсон сейчас. Во времена юности она стремительно взлетела на модный олимп, покорила всех своей дерзкой красотой, но, к сожалению, не смогла смириться со старением. Рассказываем её историю!

Экс-супермодель 70-х Дженис Дикинсон многим знакома в качестве ведущей собственного телешоу "Модельная школа ведьмы Дженис" и как член судей нашумевшего проекта "Топ-модель по-американски".

Стоит отметить, что Дженис говорит, что именно она - автор ставшего популярным в 90-е термина "супермодель". Сама же она себе и присвоила статус "первой супермодели".

Есть и другое прозвище - ведьма. За что? За чарующую красоту? Нет, за тяжёлый характер.

Детство

Дженис родилась в одном из самых бедных районов Нью-Йорка, в Бруклине, 15 февраля 1955 года. Её мама-медсестра была эмигранткой из Польши, а отец-военный приехал из Ирландии. У Дженис было две сестры: старшая Алексия и младшая Дебора.

Мать и отец были алкоголиками - все деньги семьи уходили именно на их нужды. Драки и крики в доме были нормой.

Отношения с родителями были абсолютно ужасны. Отец часто говорит Дженис: "Ты никогда не будешь из себя что-либо представлять!". Возможно, именно это и закалило её характер.

Счастливый билет

В начале 70-х кто-то из знакомых посоветовал девушке поучаствовать в одном из конкурсов красоты. Дженис времени зря не теряла: она победила в национальном конкурсе "Мисс высокая мода".

Стоит отметить, что в то время, в индустрии моды были предпочтительны другие стандарты красоты: голубоглазые блондинки с точеными фигурками.

После победы в конкурсе Дженис начала активно ходить на кастинги в самые знаменитые модельные агентства США. По правде говоря, её портфолио было совсем тоненьким и, по её признанию, плохим.

В именитом "Ford Models" девушке отказали, сославшись на её заурядную красоту. В свою очередь, в агентство Жака Сильверштейна, Дикинсон решили принять. Кто знает, может, на это решение повлиял тот факт, что будущая звезда соврала, что её "основное портфолио" на рассмотрении у другого потенциального работодателя.

Был подписан контракт с агентством, Дженис тут же начала штурмовать глянец: самая первая фотосессия попала на разворот "Vogue". В будущем красавица украсила его обложку целых 37 раз.

Ей удалось поработать и в Европе, и в США. С обворожительной моделью желали работать все: знаменитые модные издания, прославленные во всём мире бренды, легендарные фотографы.

В начале 80-х за моделью закрепился статус самой высокооплачиваемой модели - за один съёмочный день ей платили не менее 2000 долларов.

Романы, скандалы и пластика

Уже с 19 лет Дженис твёрдно сидела на запрещенных веществах. Удивительно, но звезда не боялась открыто заявлять о своей зависимости в беседах со СМИ.

Но и никто не осуждал модель за её аморальное поведение: в 80-е подобный образ жизни частенько был нормой для знаменитостей. Алкоголь, запрещенные вещества, оргии - типичное времяпровождение Дженис в то время, она стала завсегдатаем популярного тогда клуба "Studio 54".

В одном из интервью Дженис рассказала о "Studio 54":

"Туда приходили невероятные люди, от Бьянки Джаггер до Роберта Де Ниро. Люди занимались сексом прямо в клубе. Это была другая эра, до СПИДа. Все друг с другом спали. Мне жалко тех, кто не веселился, как я. Я ни о чём не жалею. Раньше я спала и с женщинами, в том числе супермоделями. Все так делали. Но больше я этим не занимаюсь. Теперь у меня дети".

Чтобы вы понимали масштабы влияния на Дженис её пагубных привычек: один раз модель пришла на показ будучи пьяной, упав с подиума прямо на гостью с первого ряда.

К слову, это была культовая актриса Софи Лорен.

Стоит ли говорить, что романов было бесчисленное количество? Вот только романы с самыми именитыми мужчинами того времени:

Лиамом Нисоном, Джеком Николсоном, Труманом Капоте, Миком Джаггером, Брюсом Уиллисом, Сильвестром Сталлоне.

С последним был самый чуть ли не скандальный роман: через несколько недель после первого свидания Дженис заявила "Рэмбо", что беременна от него. Справедливости ради - актёр был безумно рад. Но тут вмешался адвокат Сталлоне, который посоветовал ему сделать тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Саванна на самом деле является дочерью экс-бойфренда модели.

Но в официальном браке Дикинсон тоже была: целых четыре раза! Последний - с Робертом Гернером. Они поженились в 2016 и до сих пор вместе. Дженис является матерью двоих детей: дочери Саванны Дикинсон и сына Нэйтана Филдса.

Если с мужчинами модель могла позволить себе скандалы вплоть до распускания рук, то материнство, кажется, повлияло на неё позитивно: ради детей женщина завязала с пагубными привычками.

Что сейчас?

В конце 90-х её карьера пошла на спад. Дженис пробовала удержать уходящую молодость при помощи различных хирургических вмешательств.