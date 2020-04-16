Громкий разрыв со Сталонне, сломанное детство и скандалы: история "первой в мире супермодели"
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Чрезмерное количество пластических операций, требовательность и скандальность - это Дженис Дикинсон сейчас. Во времена юности она стремительно взлетела на модный олимп, покорила всех своей дерзкой красотой, но, к сожалению, не смогла смириться со старением. Рассказываем её историю!
Экс-супермодель 70-х Дженис Дикинсон многим знакома в качестве ведущей собственного телешоу "Модельная школа ведьмы Дженис" и как член судей нашумевшего проекта "Топ-модель по-американски".
Стоит отметить, что Дженис говорит, что именно она - автор ставшего популярным в 90-е термина "супермодель". Сама же она себе и присвоила статус "первой супермодели".
Есть и другое прозвище - ведьма. За что? За чарующую красоту? Нет, за тяжёлый характер.
Детство
Дженис родилась в одном из самых бедных районов Нью-Йорка, в Бруклине, 15 февраля 1955 года. Её мама-медсестра была эмигранткой из Польши, а отец-военный приехал из Ирландии. У Дженис было две сестры: старшая Алексия и младшая Дебора.
Мать и отец были алкоголиками - все деньги семьи уходили именно на их нужды. Драки и крики в доме были нормой.
Отношения с родителями были абсолютно ужасны. Отец часто говорит Дженис: "Ты никогда не будешь из себя что-либо представлять!". Возможно, именно это и закалило её характер.
Счастливый билет
В начале 70-х кто-то из знакомых посоветовал девушке поучаствовать в одном из конкурсов красоты. Дженис времени зря не теряла: она победила в национальном конкурсе "Мисс высокая мода".
Стоит отметить, что в то время, в индустрии моды были предпочтительны другие стандарты красоты: голубоглазые блондинки с точеными фигурками.
После победы в конкурсе Дженис начала активно ходить на кастинги в самые знаменитые модельные агентства США. По правде говоря, её портфолио было совсем тоненьким и, по её признанию, плохим.
В именитом "Ford Models" девушке отказали, сославшись на её заурядную красоту. В свою очередь, в агентство Жака Сильверштейна, Дикинсон решили принять. Кто знает, может, на это решение повлиял тот факт, что будущая звезда соврала, что её "основное портфолио" на рассмотрении у другого потенциального работодателя.
Был подписан контракт с агентством, Дженис тут же начала штурмовать глянец: самая первая фотосессия попала на разворот "Vogue". В будущем красавица украсила его обложку целых 37 раз.
Ей удалось поработать и в Европе, и в США. С обворожительной моделью желали работать все: знаменитые модные издания, прославленные во всём мире бренды, легендарные фотографы.
В начале 80-х за моделью закрепился статус самой высокооплачиваемой модели - за один съёмочный день ей платили не менее 2000 долларов.
Романы, скандалы и пластика
Уже с 19 лет Дженис твёрдно сидела на запрещенных веществах. Удивительно, но звезда не боялась открыто заявлять о своей зависимости в беседах со СМИ.
Но и никто не осуждал модель за её аморальное поведение: в 80-е подобный образ жизни частенько был нормой для знаменитостей. Алкоголь, запрещенные вещества, оргии - типичное времяпровождение Дженис в то время, она стала завсегдатаем популярного тогда клуба "Studio 54".
В одном из интервью Дженис рассказала о "Studio 54":
"Туда приходили невероятные люди, от Бьянки Джаггер до Роберта Де Ниро. Люди занимались сексом прямо в клубе. Это была другая эра, до СПИДа. Все друг с другом спали. Мне жалко тех, кто не веселился, как я. Я ни о чём не жалею. Раньше я спала и с женщинами, в том числе супермоделями. Все так делали. Но больше я этим не занимаюсь. Теперь у меня дети".
Чтобы вы понимали масштабы влияния на Дженис её пагубных привычек: один раз модель пришла на показ будучи пьяной, упав с подиума прямо на гостью с первого ряда.
К слову, это была культовая актриса Софи Лорен.
Стоит ли говорить, что романов было бесчисленное количество? Вот только романы с самыми именитыми мужчинами того времени:
Лиамом Нисоном, Джеком Николсоном, Труманом Капоте, Миком Джаггером, Брюсом Уиллисом, Сильвестром Сталлоне.
С последним был самый чуть ли не скандальный роман: через несколько недель после первого свидания Дженис заявила "Рэмбо", что беременна от него. Справедливости ради - актёр был безумно рад. Но тут вмешался адвокат Сталлоне, который посоветовал ему сделать тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Саванна на самом деле является дочерью экс-бойфренда модели.
Но в официальном браке Дикинсон тоже была: целых четыре раза! Последний - с Робертом Гернером. Они поженились в 2016 и до сих пор вместе. Дженис является матерью двоих детей: дочери Саванны Дикинсон и сына Нэйтана Филдса.
Если с мужчинами модель могла позволить себе скандалы вплоть до распускания рук, то материнство, кажется, повлияло на неё позитивно: ради детей женщина завязала с пагубными привычками.
Что сейчас?
В конце 90-х её карьера пошла на спад. Дженис пробовала удержать уходящую молодость при помощи различных хирургических вмешательств.
В 2016 году экс-модели диагностировали рак молочной железы, но она смогла побороть страшную болезнь. Сейчас она продолжает вести активную публичную жизнь, занимается своим модельным агентством. Сама Дженис говорит, что "просто наслаждается жизнью".