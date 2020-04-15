Covid-19 констатирован уже в 64 самоуправлениях, в Риге - 365 инфицированных

Кроме того, были констатированы семь новых случаев заболевания в Риге, где сейчас известно о 365 инфицированных, тогда как два пациента с Covid-19 констатированы в регионах, где число заболевших не превышает пять человек.

В Юрмале по-прежнему известно о 32 заболевших, в свою очередь в Елгаве таковых 23. В Лиепае установлены 19 заболевших, в Саласпилсском крае - 17.

Директор SPKC в ходе видеоконференции сообщила, что место жительства больных устанавливается по фактическому адресу пациента, что позволяет предотвратить потенциальные ошибки в связи с местонахождением инфицированного Covid-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 44 пациента, переболевших Covid-19.