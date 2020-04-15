Рассматривается возможность ведения в Латвии пособия помощи безработным

Такое решение в среду обсуждалось на собрании рабочей группы по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве финансов, на данный момент размер пособия помощи безработным не определен, он еще будет обсуждаться.

Согласно первоначальным предложениям, срок выплаты пособия не будет превышать четырех месяцев после окончания выплаты пособия по безработице. Заявку на получение пособия можно будет подать в Государственное агентство занятости (NVA) до 31 августа этого года.

В обязанности получателя пособия будет входить участие в мероприятиях NVA, в том числе выполнение индивидуального плана поиска работы.

Безработным, получившим этот статус с 1 января этого года, пособие по безработице выплачивается в течение 8 месяцев.

Как сообщалось, для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе об оплате больничных из госбюджета, продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет, выплате работникам наиболее затронутых кризисом отраслей пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.

Поддержку в виде финансовых инструментов предоставляет и Altum.

Ранее Рейрс заявил, что в Госказне достаточно средств для того, чтобы государство могло оказывать поддержку предприятиям в условиях эпидемии Covid-19, идут поиски и других источников финансирования. В целом объем поддержки для преодоления вызванного Covid-19 кризиса уже достиг 4 млрд евро.