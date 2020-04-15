Ср, 15.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик

Смерть клиента Элейского центра социального ухода наступила не из-за Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: ROBIN UTRECHT/SIPA / ROBIN UTRECHT/SIPA

9 апреля неожиданно умер заразившийся Covid-19 постоялец Элейского центра социального ухода и реабилитации. Удалось установить, что причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца, а не коронавирус. Об этом сообщила глава пресс-службы Елгавского самоуправления Даце Канепоне.

Причину смерти выяснили при вскрытии патологоанатомы Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда Елгавское краевое самоуправление в сотрудничестве с Национальной похоронной службой перевезло тело скончавшегося мужчины. 

Напомним, ранее в Элейском центре социального ухода и реабилитации заболевание Covid-19 было подтверждено у троих сотрудников и одного клиента. 

Анализы на Covid-19, сделанные всем остальным постояльцам и сотрудникам, оказались отрицательными. 

Скончавшемуся мужчине было 76 лет. В день своей смерти он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах. Единственной проблемой постояльца было повышенное давление. 

За прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.

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