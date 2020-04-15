Смерть клиента Элейского центра социального ухода наступила не из-за Covid-19

Причину смерти выяснили при вскрытии патологоанатомы Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда Елгавское краевое самоуправление в сотрудничестве с Национальной похоронной службой перевезло тело скончавшегося мужчины.

Напомним, ранее в Элейском центре социального ухода и реабилитации заболевание Covid-19 было подтверждено у троих сотрудников и одного клиента.

Анализы на Covid-19, сделанные всем остальным постояльцам и сотрудникам, оказались отрицательными.

Скончавшемуся мужчине было 76 лет. В день своей смерти он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах. Единственной проблемой постояльца было повышенное давление.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.