Смерть клиента Элейского центра социального ухода наступила не из-за Covid-19

9 апреля неожиданно умер заразившийся Covid-19 постоялец Элейского центра социального ухода и реабилитации. Удалось установить, что причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца, а не коронавирус. Об этом сообщила глава пресс-службы Елгавского самоуправления Даце Канепоне.
Причину смерти выяснили при вскрытии патологоанатомы Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда Елгавское краевое самоуправление в сотрудничестве с Национальной похоронной службой перевезло тело скончавшегося мужчины.
Напомним, ранее в Элейском центре социального ухода и реабилитации заболевание Covid-19 было подтверждено у троих сотрудников и одного клиента.
Анализы на Covid-19, сделанные всем остальным постояльцам и сотрудникам, оказались отрицательными.
Скончавшемуся мужчине было 76 лет. В день своей смерти он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах. Единственной проблемой постояльца было повышенное давление.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.
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