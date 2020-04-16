ВИДЕО ⟩ 7-летний мальчик из Ирана впечатлил самого Месси

Мальчик стал известен на весь мир после того, как опубликовал видео с приветом аргентинскому футболисту Лионелю Месси. "Привет, Лионель Месси. Я люблю тебя", - сказал мальчик в начале ролика и искусно выполнил удар через себя.

На это видео отреагировал сам аргентинец, который пришёл в комментарии к Арату и написал: "Спасибо, Арат! Отличная техника, я впечатлён! Обнимаю!". Ролик собрал уже больше трёх миллионов просмотров.

Арату семь лет, у него серьёзная мускулатура и больше трёх миллионов подписчиков в Instagram.

До этого мальчишка долго занимался гимнастикой, но в последние три года очень полюил футбол. Семья Хоссейни живёт в Ливерпуле, где и занимается Арат. К своим семи годам он уже без проблем "разделывается" со своими сверстниками.

Арат неплохо ладит с мячом и в домашних условиях на карантине. Некоторым не под силу повторить подобное и после долгих тренировок. Вы только посмотрите: