Бой между Бриедисом и Дортикосом отменён

Напомним, что изначально бой в "Арена Рига" планировалось провести 21 марта, позднее из-за пандемии Covid-19 его перенесли на 16 мая. Теперь же стало известно о том, что и в мае финальный поединок не состоится. Новая дата боя будет объявлена позже.

"Наш приоритетсь - защитить здоровье спортсменов, фанатов, обслуживающего персонала и гарантировать всем безопасные условия. Руководство WBSS обещает держать в курсе событий поклонников бокса и сообщит, как будет развивается ситуация", - говорится в сообщении.