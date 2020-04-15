Бой между Бриедисом и Дортикосом отменён

Финал второго сезона Всемирной боксёрской (WBSS) суперсерии в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 килограммов) между Майрисом Бриедисом и кубинцем Юньером Дортикосом отменён. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили организаторы.
Напомним, что изначально бой в "Арена Рига" планировалось провести 21 марта, позднее из-за пандемии Covid-19 его перенесли на 16 мая. Теперь же стало известно о том, что и в мае финальный поединок не состоится. Новая дата боя будет объявлена позже.
"Наш приоритетсь - защитить здоровье спортсменов, фанатов, обслуживающего персонала и гарантировать всем безопасные условия. Руководство WBSS обещает держать в курсе событий поклонников бокса и сообщит, как будет развивается ситуация", - говорится в сообщении.
35-летний Бриедис в профессиональной карьере одержал 26 побед (19 нокаутов) и потерпел одно поражение. В свою очередь на счету 34-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаута) и тоже одно поражение.