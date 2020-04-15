"В жизни надо попробовать всё". В Эстонии выздоровела 99-летняя пациентка с Covid-19

Находившейся в отделении по уходу Абьяской больницы (уезд Вильяндимаа, Эстония) 99-летней женщине с положительным результатом теста на коронавирус, который был взят две недели назад, сделали повторный анализ, который оказался отрицательным. Об этом пишет Rus.Postimees.
Заведующая Абьяской больницей Кайрит Луйск сказала, что эта новость была ожидаемой и очень радостной. "Сама пациентка не слишком огорчилась, когда ее анализ оказался положительным. Оптимистичная женщина сказала, что только короновируса у нее и не было и в жизни нужно попробовать все", - сказала Луйск.
У 99-летней женщины не было ни одного симптома коронавируса.
Луйск подчеркнула, что больница сделала все для профилактики вируса и в дальнейшем также будет выполнять все требования Департамента здоровья. Работа в условиях повышенного внимания будет продолжаться до конца чрезвычайного положения.
"Наша больница по уходу еще 7 февраля была изолирована для профилактики вируса гриппа, в ней запрещены посещения. Здание в целом находится на карантине с 5 марта, а 16 марта вступил запрет на передачи", - сказала Луйск.
23 или 24 апреля планируется проверить на коронавирус всех сотрудников, пациентов и клиентов ухода, чтобы получить новый обзор ситуации.
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