Организовывали мероприятия и ходили в гости. Полиция штрафует нарушителей при ЧС

На пасхальных выходных представители правопорядка контролировали, не нарушаются ли ограничения физического дистанцирования. Также были проверены многие люди, которые должны соблюдать самоизоляцию и карантин.

Полиция получила 112 вызовов, связанных с возможными подобными нарушениями, провела 213 превентивных мероприятий и начала четыре административных дела.

Чаще всего в полицию в Земгале очевидцы звонили из-за организации частных мероприятий. Также латвийцы сообщали о том, что в помещениях собирается больше, чем два человека.

Из-за таких нарушений оформлены три административных протокола - два за участие в мероприятиях, один - за поход в гости к друзьям. Во всех случаях размер штрафов составил 10 евро.

Представители полиции отмечают, что в большинстве случаев латвийское общество к введенным ограничениям относится ответственно. Большая часть полученной информации не подтвердилась.

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Полиция также может призывать к административной ответственности лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о контакте с инфицированным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. Штраф за это нарушение составляет от 10 до 2000 евро.