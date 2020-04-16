Болельщики могут не увидеть боксёрские поединки в этом году

"Уверен, что фанаты - это неотъемлемая часть бокса. Даже если бокс напрямую зависит от доходов с телетрансляций, то бои представляют наибольший интерес именно для публики", - заявил Валькарсель в разговоре с ESPN.

"Не думаю, что мы сможем увидеть боксёрские поединки в этом году. По крайней мере, пока не будет возможности для прихода зрителей".

Многие говорят, что поединки могут начаться в августе или сентябре, но я в этом сомневаюсь. Мы должны пожертвовать деньгами и временем, пока ждём вакцину. Промоутерам придется отказаться от денег, если они хотят проводить бои до её появления", - добавил Валькарсель.

Ранее Валькарсель, что WBO приостанавливает свою деятельность до 15 июня, а все сотрудники организации находятся на самоизоляции.