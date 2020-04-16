Болельщики могут не увидеть боксёрские поединки в этом году

Глава Всемирной боксёрской организации (WBO) Франсиско Валькарсель заявил, что сомневается в возможности проведения крупных поединков под эгидой WBO в этом году из-за пандемии коронавируса.
"Уверен, что фанаты - это неотъемлемая часть бокса. Даже если бокс напрямую зависит от доходов с телетрансляций, то бои представляют наибольший интерес именно для публики", - заявил Валькарсель в разговоре с ESPN.
"Не думаю, что мы сможем увидеть боксёрские поединки в этом году. По крайней мере, пока не будет возможности для прихода зрителей".
Многие говорят, что поединки могут начаться в августе или сентябре, но я в этом сомневаюсь. Мы должны пожертвовать деньгами и временем, пока ждём вакцину. Промоутерам придется отказаться от денег, если они хотят проводить бои до её появления", - добавил Валькарсель.
Ранее Валькарсель, что WBO приостанавливает свою деятельность до 15 июня, а все сотрудники организации находятся на самоизоляции.
Напомним, что в среду, 15 апреля, стало известно об отмене финала второго сезона Всемирной боксёрской (WBSS) суперсерии в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 килограммов) между Майрисом Бриедисом и кубинцем Юньером Дортикосом. Бой должен был состоятся 16 мая в Риге. Новая дата боя будет объявлена позже.