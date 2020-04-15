Чт, 16.04.2020
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В пригороде Парижа застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Полицейский из табельного оружия застрелил мужчину с ножом, набросившегося на него в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени. Об этом передаёт портал France Info.

Инцидент произошёл в парке коммуны Ля-Курнев.

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле.

В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров.

Нападавший скончался от выстрелов полицейского: пули попали в голову и живот. Причины поступка неизвестного к настоящему времени не сообщаются.

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