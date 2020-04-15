В пригороде Парижа застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Инцидент произошёл в парке коммуны Ля-Курнев.

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле.

В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров.

Нападавший скончался от выстрелов полицейского: пули попали в голову и живот. Причины поступка неизвестного к настоящему времени не сообщаются.