В пригороде Парижа застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Полицейский из табельного оружия застрелил мужчину с ножом, набросившегося на него в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени. Об этом передаёт портал France Info.
Инцидент произошёл в парке коммуны Ля-Курнев.
Злоумышленник, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле.
В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров.
Нападавший скончался от выстрелов полицейского: пули попали в голову и живот. Причины поступка неизвестного к настоящему времени не сообщаются.
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