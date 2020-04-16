Чт, 16.04.2020
Как только я научился ходить, тут же освоил, как под правильной "елочкой" вырыть нужную могилку, а дорогу до ближайшего кладбища находил с закрытыми глазами. Роланд Виркс, журналист TVNET

Covid-19 в США. За сутки - новый антирекорд

ФОТО: EPA/Scanpix

Число умерших от коронавируса в США за сутки составило рекордные 2371. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный подсчет. По подсчетам университета Хопкинса количество скончавшихся за сутки в США - 2569.

По состоянию на 04:30 по латвийскому времени, в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели. 

По состоянию на 00:00 по латвискому времени, согласно данным университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибло почти 11 тысяч человек. Этот штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тысяч случаев Covid-19.

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