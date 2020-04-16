Плюс 9 за сутки. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 675 человек

В минувшие сутки было проведено 1406 анализов, девять оказались положительными. Всего проверено 31302 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Iepriekšējā diennaktī veikti 1406 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 9 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 31302 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 675 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 16, 2020

В стационаре находятся 45 пациентов, состояние 42 - среднее, трех - тяжелое. Выписаны 57 человек.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.