Чт, 16.04.2020
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Плюс 9 за сутки. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 675 человек

Медик. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 16 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 675.

В минувшие сутки было проведено 1406 анализов, девять оказались положительными. Всего проверено 31302 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

В стационаре находятся 45 пациентов, состояние 42 - среднее, трех - тяжелое. Выписаны 57 человек. 

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

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