Чт, 16.04.2020
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Российский олигарх и подозрительная транзакция: Служба госбезопасности проверяет Swedbank

ФОТО: / LETA

Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку транзакции на 4,8 млн долларов в Swedbank, которая, возможно, проведена с нарушением международных санкций. Об этом пишет газета Diena, ссылаясь на главу VDD Нормунда Межвиетса. 

По сообщению издания, ситуация связана с введением санкций США против российского олигарха Юрия Ковальчука. Это произошло шесть лет назад, сразу после аннексии Крыма.

Diena пишет, что Ковальчук фактически контролирует российский "Первый канал".

В 2014 года против Ковальчука санкции ввел и Евросоюз, сообщив, что телеканалы, контролируемые связанной с Ковальчуком "Национальной медиа-группой", активно реализуют политику России по дестабилизации Украины. 

Как отмечает издание, в Латвии санкции последовали несколько лет спустя. До их введения ни Национальный совет по электронным СМИ, ни местный Swedbank не ограничили обслуживание Baltijas mediju alianse (BMA) - партнера "Национальной медиа-группы", который ретранслировал в Латвии "Первый канал". 

В конце ноября 2019 года NEPLP признал влияние российского олигарха на "Национальную медиа-группу", также признал его бенефициаром BMA и принял решение о блокировке девяти телеканалов.

Как сообщает газета, Swedbank  отношения с этими СМИ прекратил позже: после того, как VDD в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии начало уголовное дело о возможном нарушении санкций и провело ряд обысков на объектах, связанных с BMA и владельцами предприятия. 

Swedbank не стал раскрывать причины, по которым прервал обслуживание. У кредитных учреждений нет прав комментировать своих нынешних и уже бывших клиентов. 

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