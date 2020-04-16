Российский олигарх и подозрительная транзакция: Служба госбезопасности проверяет Swedbank

По сообщению издания, ситуация связана с введением санкций США против российского олигарха Юрия Ковальчука. Это произошло шесть лет назад, сразу после аннексии Крыма.

Diena пишет, что Ковальчук фактически контролирует российский "Первый канал".

В 2014 года против Ковальчука санкции ввел и Евросоюз, сообщив, что телеканалы, контролируемые связанной с Ковальчуком "Национальной медиа-группой", активно реализуют политику России по дестабилизации Украины.

Как отмечает издание, в Латвии санкции последовали несколько лет спустя. До их введения ни Национальный совет по электронным СМИ, ни местный Swedbank не ограничили обслуживание Baltijas mediju alianse (BMA) - партнера "Национальной медиа-группы", который ретранслировал в Латвии "Первый канал".

В конце ноября 2019 года NEPLP признал влияние российского олигарха на "Национальную медиа-группу", также признал его бенефициаром BMA и принял решение о блокировке девяти телеканалов.

Как сообщает газета, Swedbank отношения с этими СМИ прекратил позже: после того, как VDD в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии начало уголовное дело о возможном нарушении санкций и провело ряд обысков на объектах, связанных с BMA и владельцами предприятия.

Swedbank не стал раскрывать причины, по которым прервал обслуживание. У кредитных учреждений нет прав комментировать своих нынешних и уже бывших клиентов.