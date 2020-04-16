Скончавшийся Роланд Тьярве Covid-19 заболел быстро и в тяжелой форме

Лочмеле пишет, что они с мужем считали себя здоровыми, сильными людьми, а не теми, кто находится в группе риска.

"Мы не ездили сейчас за границу, были в расцвете сил, не курили и не болели", - написала Лочмеле.

"После введения чрезвычайной ситуации мы решили, что для безопасности нужно изолировать родителей. Работа Роланда в ЛУ подразумевала стресс, это никак не содействует иммунитету. Но в этом сезоне мы стали "моржами". Каждую неделю, и в дождь, и в снег. Чувствовали себя закаленными и здоровыми. Однако вирус оказался хитрее демографии групп риска", - пишет Лочмеле.

"В субботу, 15 марта, мы еще купались в Лиелупе. А 16 марта он лежал дома с высокой температурой и ужасной головной болью", - рассказала Лочмеле.

Роланд Тьярве умер 11 апреля.

Тьярве родился в 1966 году. В 1989 году начал работу в издании Vefietis, позже вел программу на Латвийском радио. Был членом правления Национального радио и телевидения, занимал должность генерального директора Латвийского телевидения.