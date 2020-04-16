Чт, 16.04.2020
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ФОТО ⟩ Исинбаева покрасила волосы в ярко-синий цвет

Елена Исинбаева

ФОТО: TASS/LETA

Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом Елена Исинбаева решила сменить имидж и покрасила волосы в синий цвет.

37-летняя спортсменка в своём Instagram разместила фотографию из машины в новом образе. Снимок Исинбаева сопроводила словами песни группы "Кино".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: "Перемен! Мы ждём перемен!", - написала спортсменка.

Исинбаева сильно удивила своих подписчиков, так как она редко что-то меняет в своём внешнем виде. Многие привыкли видеть спортсменку с  чёрным цветом волос. Что стало причиной такой резкой смены имиджа, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации и призналась, что прочитала её только недавно.

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