ФОТО ⟩ Исинбаева покрасила волосы в ярко-синий цвет

37-летняя спортсменка в своём Instagram разместила фотографию из машины в новом образе. Снимок Исинбаева сопроводила словами песни группы "Кино".

"Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: "Перемен! Мы ждём перемен!", - написала спортсменка.

Исинбаева сильно удивила своих подписчиков, так как она редко что-то меняет в своём внешнем виде. Многие привыкли видеть спортсменку с чёрным цветом волос. Что стало причиной такой резкой смены имиджа, пока неизвестно.