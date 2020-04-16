Полиция: латвийцы продолжают нарушать ограничения

За прошедшие сутки Госполиция завела 17 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений.
За прошедшие сутки полиция провела 2002 проверки соблюдения установленных на время чрезвычайного положения ограничений.
Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.
Как и прежде, большинство нарушений зафиксированы в Рижском регионе.
Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.
Как сообщалось, на пасхальных выходных Госполиция впервые применила максимальный штраф в размере 2000 евро за несоблюдение требований карантина и самоизоляции. Некий мужчина с Covid-19 дважды покинул свой дом, хотя не имел права это делать. В итоге ему придется заплатить 4000 евро.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!