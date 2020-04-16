Россия: установлен антирекорд по числу умерших от Covid-19

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека, сообщает "РБК.

В минувшие сутки установлен антирекорд и в США - там от коронавируса скончались 2371 человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный подсчет. По подсчетам университета Хопкинса, количество скончавшихся за сутки в США - 2569.

Всего по состоянию на утро четверга, по данным на worldometers.info, в США официально зарегистрировано 644 348 случаев заболевания Covid-19, в России - 27 938 случаев.