Россия: установлен новый рекорд по числу умерших от Covid-19

В минувшие сутки в России скончались 34 человека, у которых был диагностирован Covid-19. До сих пор рекордом считалось 15 апреля, когда скончались 28 человек.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека, сообщает РБК.
В минувшие сутки установлен новый рекорд и в США - там от коронавируса скончались 2371 человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные данные. По подсчетам университета Хопкинса, количество скончавшихся за сутки в США - 2569.
Всего по состоянию на утро четверга, по данным на worldometers.info, в США официально зарегистрировано 644 348 случаев заболевания Covid-19, в России - 27 938 случаев.
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