Чт, 16.04.2020
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Видео ⟩ Лолита придумала свой флешмоб и отдала соседям торт и полбутылки водки

Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Украинская певица Лолита Милявская на своей Instagram-странице объяснила, что решила создать свой собственный флешмоб. 

Лолита разместила в соцсетях очередной ролик из самоизоляции. На видео она подчеркнула, что сейчас стало модно запускать и придумывать различные челленджи. Звезда не захотела никого копировать, потому придумала свой флешмоб. 

"Сегодня очень модно запускать флешмобы. Как я могу остаться в стороне", - заявила она. 

Она указала, что его название будет под хэштегом: "отдай соседу то, от чего тебе может завтра быть плохо".

Милявская показала, как она достает и заворачивает для соседей торт и начатую бутылку водки. 

В комментариях артистку поддержали звездные коллеги Светлана Лобода и Эвелина Бледанс. 

"Лолик, дорогая, у меня уже давно такой флешмоб. Сегодня возможно мороженное отдам", - написала Бледанс. 

Напомним, ранее постройневшая Лолита показала фигуру в облегающем костюме

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