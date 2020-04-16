Видео ⟩ Лолита придумала свой флешмоб и отдала соседям торт и полбутылки водки

Украинская певица Лолита Милявская на своей Instagram-странице объяснила, что решила создать свой собственный флешмоб.
Лолита разместила в соцсетях очередной ролик из самоизоляции. На видео она подчеркнула, что сейчас стало модно запускать и придумывать различные челленджи. Звезда не захотела никого копировать, потому придумала свой флешмоб.
"Сегодня очень модно запускать флешмобы. Как я могу остаться в стороне", - заявила она.
Она указала, что его название будет под хэштегом: "отдай соседу то, от чего тебе может завтра быть плохо".
Милявская показала, как она достает и заворачивает для соседей торт и начатую бутылку водки.
В комментариях артистку поддержали звездные коллеги Светлана Лобода и Эвелина Бледанс.
"Лолик, дорогая, у меня уже давно такой флешмоб. Сегодня возможно мороженное отдам", - написала Бледанс.
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