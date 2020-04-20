Что будет с телом, если похудеть на 77 кг? История Джона из Калифорнии

Джон Дэвид Глод стал известен на весь мир после того, как похудел с 163 до 86 кг. Сбросив 77 кг Джон обрёл себя и стал знаменитостью, а его мотивирующая история помогает многим не опускать руки. О его пути рассказывает "Чемпионат".
На данный момент Instagram Джона насчитывает более 40 тысяч подписчиков, а на его YouTube канал подписаны 645 тысяч человек. Самое популярное видео на канале Джона посмотрели больше 10 миллионов раз. Секрет этого успеха в том, что блогер честно рассказывает о своих страхах, сложностях, переживаниях и проблемах, с которыми придётся столкнуться при похудении.
Джон с детства был полненьким, но с годами его вес только увеличивался, а после окончания школы он достиг страшной отметки - 163 килограмма.
Парень признаётся, что в какой-то момент он решил сам шутить над собой, чтобы этого не делали остальные. Какое-то время это работало, но самооценка Джона упала ниже плинтуса. Он просто не мог смотреть на себя в зеркало и старался не выходить из дома без лишней необходимости.
В свободное время парень просто сидел на диване, ел чипсы и запивал их газировкой. Он ненавидел себя и своё тело, но не видел выхода из замкнутого круга, пишет "Чемпионат".
Как-то раз Джон как обычно лежал у себя дома, смотрел телевизор и вдруг увидел в одном телешоу мотивирующую историю парня, которому удалось похудеть.
Интересно, что передача была не о похудении, а о татуировках, и "герой с экрана" говорил простыми истинами: занимайся спортом, разберись в питании, работай для достижения цели. Тем не менее, каким-то чудесным образом эта история подействовала на Джона.
"Я осознал, что либо похудею ради себя, либо умру от ожирения лет в 35", - говорил Джон.
Стоит отметить, что это была не первая попытка парня похудеть, но все предыдущие заканчивались провалом, едва начавшись. Свой путь к стройному телу Джон начал в 20 лет. Он сделал упор на правильное питание (овсянка, куриная грудка, индейка, рис, овощи, фрукты), полностью исключив вредные сладости, газировку и фастфуд.
У парня не было денег даже на абонемент в спортзал, поэтому в начале он просто занимался обычной ходьбой. Накопив на фитнес-клуб Джон первым делом взвесился и понял, что сбросил около 15 кг. Ещё семь месяцев тренировок (занятия на велосипеде, беговой дорожке и эллипсе) и Джон сбросил все лишние килограммы, которые мог, и ему стало скучно ходить в зал.
Настало время что-то менять и Джон принялся за систематизацию рациона: подсчитывание калорий, белков, углеводов и жиров. На помощь Джону пришёл также YouTube, где парень нашёл видео с силовыми тренировками.
"Самое важное при похудении - быть запредельно мотивированным. Любовь к себе должна двигать тебя вперёд, заставлять идти дальше", - приводит слова Джона "Чемпионат".
Казалось бы, это история со счастливым концом. Джон похудел, накачал мышцы, стал популярным, но от одной проблемы он так и не смог избавиться - обвисшая кожа. Парень её очень стеснялся, не носил шорты, не ходил на пляж, но затем решился показать себя всему миру, чтобы преодолеть этот страх.
"После публикации этого видео, моя жизнь именилась", - говорит Джон.
Быстрое похудение - главный враг кожи. Ей требуется время, чтобы привыкнуть к потере веса и сократиться до новых размеров. Похоже, теперь у Джона есть только один выход, чтобы добиться идеального тела - операция по удалению лишней кожи.
Цели стать популярным у Джона никогда не было. Он просто завёл личный блог, в котором делился своим путём преображения. Его пример вдохновлял многих людей, которые выражали ему благодарность. Тогда Джон и решил завести собственный канал на YouTube, чтобы помогать не только себе, но и тысячам людей из других стран.
Главное, что он не просто стал счастливым, но и нашёл смысл жизни, вдохновляя других.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!