Что будет с телом, если похудеть на 77 кг? История Джона из Калифорнии

На данный момент Instagram Джона насчитывает более 40 тысяч подписчиков, а на его YouTube канал подписаны 645 тысяч человек. Самое популярное видео на канале Джона посмотрели больше 10 миллионов раз. Секрет этого успеха в том, что блогер честно рассказывает о своих страхах, сложностях, переживаниях и проблемах, с которыми придётся столкнуться при похудении.

Джон с детства был полненьким, но с годами его вес только увеличивался, а после окончания школы он достиг страшной отметки - 163 килограмма.

Парень признаётся, что в какой-то момент он решил сам шутить над собой, чтобы этого не делали остальные. Какое-то время это работало, но самооценка Джона упала ниже плинтуса. Он просто не мог смотреть на себя в зеркало и старался не выходить из дома без лишней необходимости.

В свободное время парень просто сидел на диване, ел чипсы и запивал их газировкой. Он ненавидел себя и своё тело, но не видел выхода из замкнутого круга, пишет "Чемпионат".

Как-то раз Джон как обычно лежал у себя дома, смотрел телевизор и вдруг увидел в одном телешоу мотивирующую историю парня, которому удалось похудеть.

Интересно, что передача была не о похудении, а о татуировках, и "герой с экрана" говорил простыми истинами: занимайся спортом, разберись в питании, работай для достижения цели. Тем не менее, каким-то чудесным образом эта история подействовала на Джона.

"Я осознал, что либо похудею ради себя, либо умру от ожирения лет в 35", - говорил Джон.

Стоит отметить, что это была не первая попытка парня похудеть, но все предыдущие заканчивались провалом, едва начавшись. Свой путь к стройному телу Джон начал в 20 лет. Он сделал упор на правильное питание (овсянка, куриная грудка, индейка, рис, овощи, фрукты), полностью исключив вредные сладости, газировку и фастфуд.

У парня не было денег даже на абонемент в спортзал, поэтому в начале он просто занимался обычной ходьбой. Накопив на фитнес-клуб Джон первым делом взвесился и понял, что сбросил около 15 кг. Ещё семь месяцев тренировок (занятия на велосипеде, беговой дорожке и эллипсе) и Джон сбросил все лишние килограммы, которые мог, и ему стало скучно ходить в зал.