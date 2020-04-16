Covid-19 и полицейские: заболели пятеро, десятки сдали анализы

До сих пор Covid-19 обнаружен у пяти сотрудников Госполиции. Некоторые полицейские находятся на двухнедельном карантине, сообщила представитель ведомства Элина Приедите агентству LETA.
По словам Приедите, на работу полиции это не повлияло - она продолжается в режиме повышенной готовности.
Один полицейский заболел в Аузкраукле. Помимо работы в полиции, этот человек является и шофером Службы неотложной медицинской помощи. Он вернулся из-за границы 16 марта, и провел 14 дней в самоизоляции.
Никаких проблем со здоровьем не было, и 1 апреля он вышел на работу в полиции. Спустя несколько дней - 9 апреля, перед началом работы на "скорой", он сдал анализы на коронавирус, которые на следующий день показали положительный результат.
Анализы сдали еще 46 полицейских - коллеги заболевшего. Результаты пока неизвестны, сообщает TV3.
В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 16 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 675.
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