Чт, 16.04.2020
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Covid-19 и полицейские: заболели пятеро, десятки сдали анализы

Полицейский. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

До сих пор  Covid-19 обнаружен у пяти сотрудников Госполиции. Некоторые полицейские находятся на двухнедельном карантине, сообщила представитель ведомства Элина Приедите агентству LETA. 

По словам Приедите, на работу полиции это не повлияло -  она продолжается в режиме повышенной готовности. 

Один полицейский заболел в Аузкраукле. Помимо работы в полиции, этот человек является и шофером Службы неотложной медицинской помощи. Он вернулся из-за границы 16 марта, и провел 14 дней в самоизоляции.

Никаких проблем со здоровьем не было, и 1 апреля он вышел на работу в полиции. Спустя несколько дней - 9 апреля, перед началом работы на "скорой", он сдал анализы на коронавирус, которые на следующий день показали положительный результат. 

Анализы сдали еще 46 полицейских - коллеги заболевшего. Результаты пока неизвестны, сообщает TV3. 

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 16 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 675.

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