Covid-19 у соседей: в Литве 37 новых случаев, в Эстонии - еще одна смерть

За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончался один человек, всего от него умерло 36 человек.

За сутки в Эстонии было проанализировано 2058 тестов на "Covid-19", из которых 1,7% (34 пробы) были позитивными. Всего в Эстонии на данный момент сделано 36 024 теста, из которых 1434 теста (4%) оказались позитивными.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 137 пациентам, из которых 10 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки было госпитализировано еще девять человек. Из больницы выписаны 133 человека.

Вчера от Covid-19 скончался 71-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 36 человек.

Литва

В Литве подтверждены еще 37 случаев коронавируса, общее количество, по данным на утро четверга, составило 1128, сообщило Министерство здравоохранения.

Количество выздоровевших от Covid-19 составляет 178 человек, скончались 30.

В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 537.

Как сообщалось, в Литве из-за угрозы распространения коронавируса с утра четверга будет закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе.

В Латвии в минувшие сутки выявлено девять новых случаев Covid-19. Всего в стране официально зарегистрировано 675 заболевших.