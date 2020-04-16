В конце апреля увеличат число ежесуточных тестов на Covid-19

Она сообщила, что на средства программы на непредвиденные обстоятельства куплено оборудование, которое увеличит способность лабораторий проводить тесты.

Как сообщалось, в минувшие сутки на Covid-19 протестировано 1406 человек, подтверждено 9 новых случаев заболевания.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в дальнейшем при наличии определенных обстоятельств пациентам с острыми респираторными инфекциями и всем пациентам с воспалением легких анализы на Covid-19 смогут назначать семейные врачи.