В конце апреля увеличат число ежесуточных тестов на Covid-19

В конце апреля планируется делать до 3000 тестов на Covid-19 в сутки, заявила в четверг в Сейме министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она сообщила, что на средства программы на непредвиденные обстоятельства куплено оборудование, которое увеличит способность лабораторий проводить тесты.
Как сообщалось, в минувшие сутки на Covid-19 протестировано 1406 человек, подтверждено 9 новых случаев заболевания.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что в дальнейшем при наличии определенных обстоятельств пациентам с острыми респираторными инфекциями и всем пациентам с воспалением легких анализы на Covid-19 смогут назначать семейные врачи.
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