Чт, 16.04.2020
Я думаю, сейчас одна большая часть людей нормально приспособилась к бытовым изменениям, но есть часть людей, которым трудно с ними согласиться, у многих проблемы могут быть связаны и с происходящим на рынке труда. Зане Авотиня, директор общества Skalbes, психолог

В конце апреля увеличат число ежесуточных тестов на Covid-19

Тест на коронавирус. Иллюстрация

ФОТО: MATTHIAS RIETSCHEL / REUTERS

В конце апреля планируется делать до 3000 тестов на Covid-19 в сутки, заявила в четверг в Сейме министр здравоохранения Илзе Винькеле. 

Она сообщила, что на средства программы на непредвиденные обстоятельства куплено оборудование, которое увеличит способность лабораторий проводить тесты.

Как сообщалось, в минувшие сутки на Covid-19 протестировано 1406 человек, подтверждено 9 новых случаев заболевания. 

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в дальнейшем при наличии определенных обстоятельств пациентам с острыми респираторными инфекциями и всем пациентам с воспалением легких анализы на Covid-19 смогут назначать семейные врачи. 

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