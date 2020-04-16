Чт, 16.04.2020
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Буря: перебои в электроснабжении, упавшие деревья и разрушенная башня VUGD
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ФОТО: LETA

Из-за сильного ветра в четверг, 16 апреля, без электричества остались порядка 14 тысяч клиентов Sadales tīkls, сообщила агентству LETA представитель предприятия Татьяна Смирнова. Также сильный ветер повалил деревья и разрушил башню здания, где находится Вараклянский пост VUGD.

По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, скорость ветра достигает 20-22 метров в секунду, на востоке страны - до 25 м/сек. 

Большая часть клиентов, у которых перебои с электроснабжением - в Латгале и Видземе. Sadales tīkls работает в усиленном режиме: мобилизованы 214 бригад, в которых работают 552 мастера, специальная техника. 

Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в четверг получила уже 31 вызов в связи с разрушениями от бури. Большая часть связана с ветками на проезжей части. Также сообщается, что в Огре на автомобили упали два дерева, в Сигулде ветер сорвал крышу жилого дома, 

В своем Twitter VUGD сообщает, что ветер разрушил башню Вараклянского поста Мадонской части. На ней была установлена сирена. Никто не пострадал. 

Во второй половине дня в четверг к вечеру ветер поутихнет, прогнозируют синоптики.

В ночь на пятницу ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха снизится до -2..+4 градусов. Ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки.

Ранее синоптики в связи с надвигающейся бурей выпустили оранжевое предупреждение. Сломленные ветром деревья и недостаточно укрепленные предметы могут принести повреждения и разрушения. 

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