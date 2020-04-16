Буря: перебои в электроснабжении, упавшие деревья и разрушенная башня VUGD

По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, скорость ветра достигает 20-22 метров в секунду, на востоке страны - до 25 м/сек.

Большая часть клиентов, у которых перебои с электроснабжением - в Латгале и Видземе. Sadales tīkls работает в усиленном режиме: мобилизованы 214 бригад, в которых работают 552 мастера, специальная техника.

Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в четверг получила уже 31 вызов в связи с разрушениями от бури. Большая часть связана с ветками на проезжей части. Также сообщается, что в Огре на автомобили упали два дерева, в Сигулде ветер сорвал крышу жилого дома,

В своем Twitter VUGD сообщает, что ветер разрушил башню Вараклянского поста Мадонской части. На ней была установлена сирена. Никто не пострадал.

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem! Vēja brāzmas rada postījums. Līdz šim brīdim VUGD ir saņēmis vairāk nekā 30 izsaukumu uz vēja postījumiem.

Vidzemē VUGD VRB Madonas daļas Varakļānu postenim vēja dēļ nobrucis tornis, kur bija uzstādīta sirēnas iekārta. Cietušo notikumā nav. https://t.co/paqoUcyrDC pic.twitter.com/DPKnI4NUL7 — VUGD (@ugunsdzeseji) April 16, 2020

Во второй половине дня в четверг к вечеру ветер поутихнет, прогнозируют синоптики.

В ночь на пятницу ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха снизится до -2..+4 градусов. Ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки.

Ранее синоптики в связи с надвигающейся бурей выпустили оранжевое предупреждение. Сломленные ветром деревья и недостаточно укрепленные предметы могут принести повреждения и разрушения.