Когда восстановят оказание медуслуг - не известно. Обещают начать с диагностики

На переговорах с представителями медицинской отрасли достигнуто соглашение о том, что оказание амбулаторных услуг следует возобновлять постепенно, и желательно начать с диагностики, рассказала журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания правительства.
Точная дата возобновления конкретных медицинских услуг пока неизвестна, добавила она. Переговоры на эту тему ведутся и с медицинскими учреждениями самоуправлений.
Процесс осложнен тем, что медицинские работники нередко работают и в поликлинике, и в стационаре, что увеличивает риск переноса заболевания. С другой стороны, ограничения на медицинские услуги нельзя сохранять слишком долго, так как это может создать другие риски для системы здравоохранения.
Тем временем премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что распространение Covid-19 в Латвии целенаправленно контролируется.
По его словам, это подтверждается новейшими данными о заболеваемости.Кариньш выразил благодарность жителям Латвии за активное участие в ограничении эпидемии.
"Это свидетельствует о том, что мы сплочены и дисциплинированы. Так и нужно продолжать", - сказал премьер.
Также он поблагодарил за активные действия руководителей латвийских самоуправлений.
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