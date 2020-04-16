Когда восстановят оказание медуслуг - не известно. Обещают начать с диагностики

Точная дата возобновления конкретных медицинских услуг пока неизвестна, добавила она. Переговоры на эту тему ведутся и с медицинскими учреждениями самоуправлений.

Процесс осложнен тем, что медицинские работники нередко работают и в поликлинике, и в стационаре, что увеличивает риск переноса заболевания. С другой стороны, ограничения на медицинские услуги нельзя сохранять слишком долго, так как это может создать другие риски для системы здравоохранения.

Тем временем премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что распространение Covid-19 в Латвии целенаправленно контролируется.

По его словам, это подтверждается новейшими данными о заболеваемости.Кариньш выразил благодарность жителям Латвии за активное участие в ограничении эпидемии.

"Это свидетельствует о том, что мы сплочены и дисциплинированы. Так и нужно продолжать", - сказал премьер.

Также он поблагодарил за активные действия руководителей латвийских самоуправлений.