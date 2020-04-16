"Ребенок в состоянии шока с мертвой собакой на поводке". Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП

Как рассказала мать ребенка, в пятницу, 10 апреля, около 12:30 ее дочь отправилась выгулять собаку на улице Леона Паэгле в Цесисе.

Собаку, которая была на поводке у ребенка, сбил автомобиль красного цвета, шофер с места происшествия скрылся. Животное от полученных травм скончалось на месте.

"Ребенок остался на улице один, плачущий, в состоянии шока и с мертвой собакой на поводке. Вызвали полицию. Очень надеемся, что общими силами мы найдем виновника", - рассказала женщина.

​Портал Apollo связался с представителем Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане, которая подтвердила информацию о ДТП.

Как отметила представитель Госполиции, личность водителя пока не установлена, известно лишь, что автомобиль был красного цвета. Начато административное делопроизводство, выясняются обстоятельства случившегося.

В пятой части статьи 149 (16) Кодекса административных правонарушений Латвии говорится - покинув место происшествия, водитель велосипеда или мопеда может быть оштрафован на сумму от 7 до 55 евро, водитель другого транспортного средства - на сумму от 70 до 700 евро с или без лишения водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.