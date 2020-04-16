Из 280 репатриантов тест на Covid-19 сделали чуть более двадцати

В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.

Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.

Репатриантов информируют о том, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в дальнейшем при наличии определенных обстоятельств пациентам с острыми респираторными инфекциями и всем пациентам с воспалением легких анализы на Covid-19 смогут назначать семейные врачи.

Инфекционист: главная эпидемиологическая угроза в данный момент - не репатрианты

Репатрианты в данный момент не являются главной эпидемиологической угрозой, так как они идентифицируются и контролируются, написал в микроблоге Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

"Больше всего нам угрожает внутреннее распространение инфекции в больницах, пансионатах и на рабочих местах", - заявил Думпис, добавив, что в этих местах меры по надзору и контролю нужно усиливать.