Чт, 16.04.2020
Независимо от дальнейшего развития событий тестирование нельзя навязать, однако можно было бы тестировать еще проактивнее. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Из 280 репатриантов тест на Covid-19 сделали чуть более двадцати

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ФОТО: NARONG SANGNAK / EPA

Из примерно 280 человек, прилетевших в среду, 15 апреля, в Латвию репатриационными рейсами из Амстердама и Франкфурта, чуть более чем 20 пассажирам был сделан тест на Covid-19, рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.

Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.

Репатриантов информируют о том, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в дальнейшем при наличии определенных обстоятельств пациентам с острыми респираторными инфекциями и всем пациентам с воспалением легких анализы на Covid-19 смогут назначать семейные врачи. 

Инфекционист: главная эпидемиологическая угроза в данный момент - не репатрианты

Репатрианты в данный момент не являются главной эпидемиологической угрозой, так как они идентифицируются и контролируются, написал в микроблоге Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. 

"Больше всего нам угрожает внутреннее распространение инфекции в больницах, пансионатах и на рабочих местах", - заявил Думпис, добавив, что в этих местах меры по надзору и контролю нужно усиливать.

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