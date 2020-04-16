Чт, 16.04.2020
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СГД провела обыски в помещениях Латвийской федерации футбола

Эдгар Пукинскис

ФОТО: Publicitātes foto

Служба государственных доходов (СГД) в четверг, 16 апреля, провела обыски в помещениях Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

В федерации агентству LETA подтвердили, что проводились процессуальные действия.

Представитель СГД Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс против одной из работающих в Латвии общественных организаций.

Уголовный процесс начат о нарушениях в ведении статистики и бухгалтерии, уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств.

СГД несколько недель назад постановила лишить ЛФФ статуса общественной организации из-за допущенных нарушений нормативных актов.

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