СГД провела обыски в помещениях Латвийской федерации футбола

Представитель СГД Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс против одной из работающих в Латвии общественных организаций.

Уголовный процесс начат о нарушениях в ведении статистики и бухгалтерии, уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств.

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