СГД провела обыски в помещениях Латвийской федерации футбола

Служба государственных доходов (СГД) в четверг, 16 апреля, провела обыски в помещениях Латвийской федерации футбола (ЛФФ).
В федерации агентству LETA подтвердили, что проводились процессуальные действия.
Представитель СГД Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс против одной из работающих в Латвии общественных организаций.
Уголовный процесс начат о нарушениях в ведении статистики и бухгалтерии, уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств.
СГД несколько недель назад постановила лишить ЛФФ статуса общественной организации из-за допущенных нарушений нормативных актов.
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