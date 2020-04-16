Фото и видео ⟩ Мангальсала во власти ветра. В Рижском канале поднялся уровень воды

Во второй половине дня в четверг, 16 апреля, во многих районах Латвии, включая столицу, скорость порывов западного, северо-западного ветра превысила 20 метров в секунду. Фотографы TVNET запечатлели, как разгулялась стихия на Мангальсале, а также, как поднялся уровень воды в Рижском канале.