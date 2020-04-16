Чт, 16.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Фото и видео ⟩ Мангальсала во власти ветра. В Рижском канале поднялся уровень воды

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Во второй половине дня в четверг, 16 апреля, во многих районах Латвии, включая столицу, скорость порывов западного, северо-западного ветра превысила 20 метров в секунду. Фотографы TVNET запечатлели, как разгулялась стихия на Мангальсале, а также, как поднялся уровень воды в Рижском канале. 

Галерея: В Рижском канале поднялся уровень воды   

Видео: Буря. Море. Мангальсала 

Галерея: Море на Мангальсале во время бури 

О погоде на пятницу. Ветер вернется 

Днем в пятницу небо будет частично затянуто облаками, во многих районах прогнозируются кратковременные снегопады, град и небольшой дождь.

Скорость порывов северо-западного ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов.

В Риге в пятницу скорость порывов северо-западного ветра достигнет 20 метров в секунду. Возможны небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха ночью в пятницу составит +3 градуса, а днем - +6 градусов.

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