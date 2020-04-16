Фото и видео ⟩ Мангальсала во власти ветра. В Рижском канале поднялся уровень воды

Во второй половине дня в четверг, 16 апреля, во многих районах Латвии, включая столицу, скорость порывов западного, северо-западного ветра превысила 20 метров в секунду. Фотографы TVNET запечатлели, как разгулялась стихия на Мангальсале, а также, как поднялся уровень воды в Рижском канале.
Галерея: В Рижском канале поднялся уровень воды
Видео: Буря. Море. Мангальсала
Галерея: Море на Мангальсале во время бури
О погоде на пятницу. Ветер вернется
Днем в пятницу небо будет частично затянуто облаками, во многих районах прогнозируются кратковременные снегопады, град и небольшой дождь.
Скорость порывов северо-западного ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов.
В Риге в пятницу скорость порывов северо-западного ветра достигнет 20 метров в секунду. Возможны небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха ночью в пятницу составит +3 градуса, а днем - +6 градусов.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!