Министр: Центры социального ухода - в группе повышенного риска, а тестируются мало

Министр призвала самоуправления и центры социального ухода быть более активными.

Тем не менее она выразила удовлетворение выросшим последние дни количеством тестом на Covid-19. Наблюдается стабильность и в количестве госпитализированных - их все еще не более 50 человек, сказала министр.

В центрах социального ухода находятся люди с повышенным риском осложнений при Covid-19. Еще одним фактором рискам является высокая населенность центров социального ухода и ограниченная численность персонала.