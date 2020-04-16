Министр: Центры социального ухода - в группе повышенного риска, а тестируются мало

До сих пор центры социального ухода мало использовали предложенную государством возможность тестирования на Covid-19, заявила на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Министр призвала самоуправления и центры социального ухода быть более активными.
Тем не менее она выразила удовлетворение выросшим последние дни количеством тестом на Covid-19. Наблюдается стабильность и в количестве госпитализированных - их все еще не более 50 человек, сказала министр.
В центрах социального ухода находятся люди с повышенным риском осложнений при Covid-19. Еще одним фактором рискам является высокая населенность центров социального ухода и ограниченная численность персонала.
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