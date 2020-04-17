Аборты во время ЧС: как быть, если платные услуги ограничены?

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения № 59 от 25 марта 2020 года платные услуги нельзя предоставлять ни в государственных, ни в частных медучреждениях. Аборт - платная услуга.

Что же делать? Оформлять как неотложную услугу? Нарушать правила?

Среди услуг, которые можно предоставлять в рамках режима ЧС - уход за беременными. "Подразумевалось, что аборты тоже входят в эту графу о предоставлении ухода беременным", - сказал в телефонном разговоре с RUS.TVNET представитель Минздрава Оскар Шнейдерс. Его слова подтвердил пресс-секретарь министра здравоохранения Эдгар Скварикс.

Но что не разрешено, то запрещено, посчитали некоторые врачи. По информации RUS.TVNET, в отдельно взятых медучреждениях женщинам отказали в процедуре прерывания беременности.

RUS.TVNET обратился за комментарием к главврачу родильно-гинекологического отделения Елгавской больницы Оксане Слободян. Вот как она оценивает подобную ситуацию:

"Я уже несколько лет не делаю эту операцию по личным соображения, но в нашей больнице данная процедура доступна и в период режима ЧС, и в обычное время. Однако считаю, что каждое медучреждение обязано организовать работу так, чтобы у женщин была возможность в реализации права на свое тело. Потому что ситуации бывают очень разные".

По мнению Слободян, врачи и руководство больниц должны отложить свое личное отношение к вопросу аборта и дать женщине возможность воспользоваться закрепленным законом правом на прерывание беременности.

"Я считаю, что, прежде чем руководству какого-либо медучреждения ограничивать какие-то услуги, в конкретном случае - отказывать женщинам в прерывании беременности, - может быть, следует разобраться, обсудить с коллегами, позвонить в ответственные органы? Это тот случай, когда ждать нельзя", - говорит главврач.

6 апреля Латвийская ассоциация гинекологов распространила сообщение с призывом проводить аборты в обычном порядке, сопроводив эту строчку в письме аж тремя восклицательными знаками.

Представившись молодой женщиной, которой тест на беременность якобы дважды показал положительный результат, журналист RUS.TVNET позвонила в одну из региональных больниц.

"Добрый день. А в вашей больнице можно сделать аборт?" - "Нет, это платная услуга, мы такое не делаем. Но вы можете договориться с врачом", - ответила по ту сторону провода медсестра.

Название медучреждения называть не будем, так как есть вероятность, что младший медперсонал отделения гинекологии просто ошибся или чего-то не знает.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Скварикса, возможно, Минздрав внесет искусственное прерывание беременности в качестве дополнения к распоряжению № 59, чтобы у гинекологов не было вопросов и необходимости оформлять процедуру под видом неотложной помощи, тем самым нарушая закон.

Резюме: аборты в период ЧС разрешены. Больницы не должны отказывать в этой операции. Просто Минздрав об этом четко не написал.

Статистика по искусственному прерыванию беременности в Латвии

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 число 7443 7089 6197 5557 5318 4802 4366 3917 3636

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Литовские женщины возмущены

Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига на пресс-конференции после заседания правительства на вопрос журналистов, как быть женщинам, которые не могут сделать аборт в поликлиниках, сказал, что если поликлиника не может предоставить услугу по прерыванию беременности, возможно, это лишний повод задуматься, стоит ли вообще делать аборт.

Литовский эксперт по гендерным вопросам Кристине Яункаскайте в разговоре с RUS.TVNET сказала, что слова главы Минздрава Вериги "интерпретирую как постепенное введение запрета на аборт де-факто", в то время как де-юре возможность сделать аборт есть.

Жители отреагировали: под петицией о том, что карантин - не помеха для аборта и эта процедура должна быть внесена в список неотложных, подписались уже почти шесть тысяч человек.

"В Литве поликлиники могут отказаться делать женщине аборт, министр не видит в этом проблемы. В соцсетях уже начались дискуссии о том, как сделать себе аборт "в домашних условиях". Мы же все понимаем, чем это может закончиться", - сказала Яункаскайте, отметив, что, если женщина решилась на аборт - значит, у нее есть веские причины.