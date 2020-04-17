Аборты во время ЧС: как быть, если платные услуги ограничены?

В Латвии с 27 марта ограничено предоставление ряда медуслуг. Платные услуги во время режима чрезвычайной ситуации оказывать нельзя, а к таковым относятся и аборты. И некоторые врачи восприняли распоряжение Минздрава буквально. Впрочем, их можно понять - кто же захочет делать аборт, когда это не разрешено? RUS.TVNET решил разобраться.
Согласно распоряжению Министерства здравоохранения № 59 от 25 марта 2020 года платные услуги нельзя предоставлять ни в государственных, ни в частных медучреждениях. Аборт - платная услуга.
Что же делать? Оформлять как неотложную услугу? Нарушать правила?
Среди услуг, которые можно предоставлять в рамках режима ЧС - уход за беременными. "Подразумевалось, что аборты тоже входят в эту графу о предоставлении ухода беременным", - сказал в телефонном разговоре с RUS.TVNET представитель Минздрава Оскар Шнейдерс. Его слова подтвердил пресс-секретарь министра здравоохранения Эдгар Скварикс.
Но что не разрешено, то запрещено, посчитали некоторые врачи. По информации RUS.TVNET, в отдельно взятых медучреждениях женщинам отказали в процедуре прерывания беременности.
RUS.TVNET обратился за комментарием к главврачу родильно-гинекологического отделения Елгавской больницы Оксане Слободян. Вот как она оценивает подобную ситуацию:
"Я уже несколько лет не делаю эту операцию по личным соображения, но в нашей больнице данная процедура доступна и в период режима ЧС, и в обычное время. Однако считаю, что каждое медучреждение обязано организовать работу так, чтобы у женщин была возможность в реализации права на свое тело. Потому что ситуации бывают очень разные".
По мнению Слободян, врачи и руководство больниц должны отложить свое личное отношение к вопросу аборта и дать женщине возможность воспользоваться закрепленным законом правом на прерывание беременности.
"Я считаю, что, прежде чем руководству какого-либо медучреждения ограничивать какие-то услуги, в конкретном случае - отказывать женщинам в прерывании беременности, - может быть, следует разобраться, обсудить с коллегами, позвонить в ответственные органы? Это тот случай, когда ждать нельзя", - говорит главврач.
6 апреля Латвийская ассоциация гинекологов распространила сообщение с призывом проводить аборты в обычном порядке, сопроводив эту строчку в письме аж тремя восклицательными знаками.
Представившись молодой женщиной, которой тест на беременность якобы дважды показал положительный результат, журналист RUS.TVNET позвонила в одну из региональных больниц.
"Добрый день. А в вашей больнице можно сделать аборт?" - "Нет, это платная услуга, мы такое не делаем. Но вы можете договориться с врачом", - ответила по ту сторону провода медсестра.
Название медучреждения называть не будем, так как есть вероятность, что младший медперсонал отделения гинекологии просто ошибся или чего-то не знает.
По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Скварикса, возможно, Минздрав внесет искусственное прерывание беременности в качестве дополнения к распоряжению № 59, чтобы у гинекологов не было вопросов и необходимости оформлять процедуру под видом неотложной помощи, тем самым нарушая закон.
Резюме: аборты в период ЧС разрешены. Больницы не должны отказывать в этой операции. Просто Минздрав об этом четко не написал.
Статистика по искусственному прерыванию беременности в Латвии
|год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|число
|7443
|7089
|6197
|5557
|5318
|4802
|4366
|3917
|3636
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Литовские женщины возмущены
Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига на пресс-конференции после заседания правительства на вопрос журналистов, как быть женщинам, которые не могут сделать аборт в поликлиниках, сказал, что если поликлиника не может предоставить услугу по прерыванию беременности, возможно, это лишний повод задуматься, стоит ли вообще делать аборт.
Литовский эксперт по гендерным вопросам Кристине Яункаскайте в разговоре с RUS.TVNET сказала, что слова главы Минздрава Вериги "интерпретирую как постепенное введение запрета на аборт де-факто", в то время как де-юре возможность сделать аборт есть.
Жители отреагировали: под петицией о том, что карантин - не помеха для аборта и эта процедура должна быть внесена в список неотложных, подписались уже почти шесть тысяч человек.
"В Литве поликлиники могут отказаться делать женщине аборт, министр не видит в этом проблемы. В соцсетях уже начались дискуссии о том, как сделать себе аборт "в домашних условиях". Мы же все понимаем, чем это может закончиться", - сказала Яункаскайте, отметив, что, если женщина решилась на аборт - значит, у нее есть веские причины.
"Просто так аборты никто не делает. Осуждая женщин за аборт, их хотят выставить безответственными. Обвинять легче, чем посмотреть глубже и увидеть все обстоятельства для такого решения: экономические проблемы, насилие, недостаточную информированность. Или то, что женщинам с детьми сложнее делать карьеру", - заключила Яункаскайте.