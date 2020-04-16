Инфекционист назвал главную эпидемиологическую угрозу на данный момент

Репатрианты в данный момент не являются главной эпидемиологической угрозой, так как они идентифицируются и контролируются, написал в микроблоге Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
"Больше всего нам угрожает внутреннее распространение инфекции в больницах, пансионатах и на рабочих местах",
- заявил Думпис, добавив, что в этих местах меры по надзору и контролю нужно усиливать.
Как сообщалось, в среду специальными авиарейсами в Ригу прибыли около 280 жителей стран Балтии. Из них - тесты на Covid-19 были сделаны более 20 пассажирам. В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен, и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.
Помимо этого, репатриантов информируют о том, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.
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