Инфекционист назвал главную эпидемиологическую угрозу на данный момент

"Больше всего нам угрожает внутреннее распространение инфекции в больницах, пансионатах и на рабочих местах",

- заявил Думпис, добавив, что в этих местах меры по надзору и контролю нужно усиливать.

Как сообщалось, в среду специальными авиарейсами в Ригу прибыли около 280 жителей стран Балтии. Из них - тесты на Covid-19 были сделаны более 20 пассажирам. В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен, и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.

Помимо этого, репатриантов информируют о том, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.