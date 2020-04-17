Starp Citu ⟩ Чипы уже у нас под кожей...

На этот раз в гостях у передачи Starp citu некто, у кого под кожей уже установлен чип. Любители теорий заговора утверждают, что такие будут у всех, а пандемия - лишь прикрытие.
Это, конечно, все глупости, но под прикрытием пандемии творятся другие вещи, например, цензура журналистов. И пока одни стараются заставить молчать других, есть люди, которые мало говорят и много делают - один из них медик в палатке анализов Covid-19. Подробнее в новом выпуске Starp citu.
Видео: Новый выпуск Starp citu
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