Starp Citu ⟩ Чипы уже у нас под кожей...

Это, конечно, все глупости, но под прикрытием пандемии творятся другие вещи, например, цензура журналистов. И пока одни стараются заставить молчать других, есть люди, которые мало говорят и много делают - один из них медик в палатке анализов Covid-19. Подробнее в новом выпуске Starp citu.