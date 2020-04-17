Пт, 17.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова

Starp Citu ⟩ Чипы уже у нас под кожей...

ФОТО: Кадр из видео

На этот раз в гостях у передачи Starp citu некто, у кого под кожей уже установлен чип. Любители теорий заговора утверждают, что такие будут у всех, а пандемия - лишь прикрытие. 

Это, конечно, все глупости, но под прикрытием пандемии творятся другие вещи, например, цензура журналистов. И пока одни стараются заставить молчать других, есть люди, которые мало говорят и много делают - один из них медик в палатке анализов Covid-19. Подробнее в новом выпуске Starp citu

Видео: Новый выпуск Starp citu 

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