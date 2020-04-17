Пт, 17.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Семь новых случаев. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 682 человек

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 17 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 682.

В минувшие сутки было проведено 1535 анализов, 7 оказались положительными. Всего проверено 32 837 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

В стационаре находятся 42 пациента (в минувшие сутки один уникальный случай), состояние 37 - среднее, 5 - тяжелое. Выписан 61 человек. 

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что у 88 латвийцев два теста на Covid-19 показали негативный результат. Это означает, что они не только выздоровели, но и не являются разносчиками коронавируса.  

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

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