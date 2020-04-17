Семь новых случаев. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 682 человек

В минувшие сутки было проведено 1535 анализов, 7 оказались положительными. Всего проверено 32 837 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Iepriekšējā diennaktī veikti 1535 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 7 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 32837 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 682 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 17, 2020

В стационаре находятся 42 пациента (в минувшие сутки один уникальный случай), состояние 37 - среднее, 5 - тяжелое. Выписан 61 человек.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что у 88 латвийцев два теста на Covid-19 показали негативный результат. Это означает, что они не только выздоровели, но и не являются разносчиками коронавируса.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.