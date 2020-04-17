Мнение: Больные Covid-19 унижены перед соседями. Все из-за проверок полиции

По словам Дрейки, были случаи, когда из-за действий полиции о заболевании людей узнали соседи:

"Сейчас мы видим, что эти люди чувствуют себя униженными. Если полиция приезжает три раза в день, просит подойти к окну, в том числе и в 11 вечера – я бы сказала, что это не этично и безосновательно".

В свою очередь в полиции ответили, что не заслуживают критики за посещение одного и того же человека несколько раз в день. Сотрудники правоохранительных органов считают, что так они ответственно контролируют, соблюдаются ли условия карантина.