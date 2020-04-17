Covid-19: в Ухани пересмотрели число умерших, повысив его на 50%

Ухань, первоначально являвшийся эпицентром эпидемии нового коронавируса, пересмотрел число жертв Covid-19, повысив его на 50%, то есть на 1290 человек.
Таким образом, по данным местных властей, в городе погибло в общей сложности 3869 человек.
В заявлении руководства провинции Хубэй говорится, что число жертв было пересмотрено на основе последних данных, предоставленных медицинскими учреждениями, и того факта, что некоторые пациенты с болезнью Covid-19 скончались дома из-за переполненности больниц на ранних стадиях эпидемии.
Уже и ранее статистические данные Китая об эпидемии коронавируса подвергались сомнению как за рубежом, так и в самом Китае.
Общее число зарегистрированных в Ухане случаев инфекции увеличилось на 325 и в настоящее время достигает 50 333.
Галерея: Китай открыл Ухань. Люди покидают город
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