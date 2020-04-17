Пт, 17.04.2020
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Премьера "Зулейха открывает глаза": критика за русофобию и угрозы Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова

ФОТО: https://www.instagram.com/chulpanofficial/?

На российские экраны вышел сериал "Зулейха открывает глаза" с актрисой Чулпан Хаматовой. В интервью на канале "Дождь" актриса признала, что получает массу угроз и обвинений в ненависти к своей Родине. 

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал мини-сериал "Зулейха открывает глаза". Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова, режиссером выступил Егор Анашкин, снявший ранее сериалы "Кровавая барыня", "Каменская 6" и другие. Сериал снимался в прошлые осень и зиму, большая часть съемок прошла в Татарстане, за три месяца был построен поселок Семрук на берегу Камы.

История татарки Зулейхи рассказана во времена гражданской войны в 1930 году. Красноармейцы убивают мужа женщины, ее раскулачивают и отправляют в Сибирь. 

После премьеры сериала, сторонники СССР выступили с критикой картины. Создателей стали обвинять в искажении истории и русофобии. Партия "Коммунисты России" даже заявила, что будет добиваться запрета. 

Михаил Козырев заметил, что если в Twitter перейти по хэштегу #зулейха, то можно увидеть массу сообщений от всех сталинистов и бывших кгб-шников, которые пишут, порой, безумные вещи. 

Российская актриса Чулпан Хаматова призналась, что ей стали поступать угрозы.  

"Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории".

Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом", - объяснила она в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. 

Чулпан объяснила, что для ее раскулачивание — это убийство. Это большая трагедия огромного числа людей. Актриса относится к нему как к преступлению.

"Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по‑другому",  - цитирует Хаматову "Комсомольская правда".

Актриса объяснила, что переживала, чтобы не показать это страшное время слишком "лайтово", но подобной критики она не ожидала. 

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