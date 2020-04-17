Премьера "Зулейха открывает глаза": критика за русофобию и угрозы Чулпан Хаматовой

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал мини-сериал "Зулейха открывает глаза". Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова, режиссером выступил Егор Анашкин, снявший ранее сериалы "Кровавая барыня", "Каменская 6" и другие. Сериал снимался в прошлые осень и зиму, большая часть съемок прошла в Татарстане, за три месяца был построен поселок Семрук на берегу Камы.

История татарки Зулейхи рассказана во времена гражданской войны в 1930 году. Красноармейцы убивают мужа женщины, ее раскулачивают и отправляют в Сибирь.

После премьеры сериала, сторонники СССР выступили с критикой картины. Создателей стали обвинять в искажении истории и русофобии. Партия "Коммунисты России" даже заявила, что будет добиваться запрета.

Михаил Козырев заметил, что если в Twitter перейти по хэштегу #зулейха, то можно увидеть массу сообщений от всех сталинистов и бывших кгб-шников, которые пишут, порой, безумные вещи.

Я не буду смотреть #Зулейха, также как не смотрел ни одного интервью #Дудь и не читал ни одной книги #Солженицин. Чтобы понять что перед тобой куча говна не надо съедать его полностью («чтобы иметь собственное мнение»), достаточно запаха. — приватный разговор (@mosgester) April 13, 2020

Убрать этот пахабный и лживый фильм с сначала с ЦТВ, а потом пусть попробую выйти в прокат! Бойкот и обструкция - надоели все #Зулейха, Солженицыны, Ковтуны, и вся эта банда лживых террористов-пропагандистов-сванидзов. Долой засилье либеральной мрази! — EVicancom (@EVicancom) April 15, 2020

Российская актриса Чулпан Хаматова призналась, что ей стали поступать угрозы.

"Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории".

Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом", - объяснила она в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Чулпан объяснила, что для ее раскулачивание — это убийство. Это большая трагедия огромного числа людей. Актриса относится к нему как к преступлению.

"Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по‑другому", - цитирует Хаматову "Комсомольская правда".

Актриса объяснила, что переживала, чтобы не показать это страшное время слишком "лайтово", но подобной критики она не ожидала.