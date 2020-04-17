Инфекционист: пока нет вакцины от Covid-19, какие-то меры дистанцирования останутся

По его словам, хорошим примером могут служить некоторые государства, в основном азиатские. Такие густонаселенные страны, как Южная Корея, Сингапур и Тайвань, способны функционировать с соблюдением дистанцирования. "Скоро к этим азиатским странам может присоединиться Норвегия, и, возможно, мы, но, конечно, какое-то дистанцирование нужно будет сохранять", - сказал Думпис.

Если жители Латвии продолжат соблюдать ограничения, можно будет говорить об их уменьшении, но не быстром, потому что "мы и так довольно свободны", приводит слова специалиста агентство LETA.

Однако, если сохранится теперешняя статистика, ограничения будут смягчены. Среди сфер, где ограничения достаточно жесткие, Думпис указал здравоохранение, это нужно будет обсудить.

Думпис подчеркнул, что в Латвии по сравнению с другими странами делается много тестов на Covid-19, и заболевшие составляют лишь небольшую часть от протестированных. Задача состоит в том, чтобы время от времени тестировать людей во всех регионах Латвии и не пропустить вспышку.

Что касается самого вируса, то он "скорее станет более заразным, но менее вредным".

Касательно вакцины Думпис сказал, что началась вторая фаза исследований вакцины на людях, то есть, более обширные исследования. Думпис допускает, что вакцина от Covid-19 может появиться в начале будущего года.

"Никаких приятных новостей", - так Думпис сказал о медикаментах, отметив, что два месяца назад было больше надежды, что какие-либо из доступных в Латвии медикаментов помогут бороться с вирусом, однако, "к сожалению, выглядит так, что этого чудо-лекарства не будет", - сказал он. В Латвии ученые пробуют разработать медикамент для тяжелых пациентов, но нужны дополнительные исследования.