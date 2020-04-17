В Японии жителям выдадут деньги, чтобы поддержать во время кризиса

Правительство Японии решило выдать всем гражданам страны по 100 тысяч йен (~854 евро) в качестве поддержки в период кризиса, вызванного распространением Covid-19.
Изначально правительство планировало поддержать только тех, кто сможет доказать, что доходы из-за пандемии упали, сообщает агентство Bloomberg.
Япония передумала так делать - ушло бы слишком много времени на распределение помощи, оформление документов и проч., а также появились бы благоприятные для распространения вируса условия, пишет "Медуза".
17 апреля в Японии введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Ранее он был только в семи префектурах.
По данным на утро 17 апреля, в Японии официального зарегистрированы 8626 Covid-19, 178 человек умерли, 901 выздоровел.
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