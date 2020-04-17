Пт, 17.04.2020
Как только я научился ходить, тут же освоил, как под правильной "елочкой" вырыть нужную могилку, а дорогу до ближайшего кладбища находил с закрытыми глазами. Роланд Виркс, журналист TVNET
1

В Японии жителям выдадут деньги, чтобы поддержать во время кризиса

Япония, сакура. Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: FRANCK ROBICHON / EPA

Правительство Японии решило выдать всем гражданам страны по 100 тысяч йен (~854 евро) в качестве поддержки в период кризиса, вызванного распространением Covid-19. 

Изначально правительство планировало поддержать только тех, кто сможет доказать, что доходы из-за пандемии упали, сообщает агентство Bloomberg.

Япония передумала так делать - ушло бы слишком много времени на распределение помощи, оформление документов и проч., а также появились бы благоприятные для распространения вируса условия, пишет "Медуза".

17 апреля в Японии введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Ранее он был только в семи префектурах. 

По данным на утро 17 апреля, в Японии официального зарегистрированы 8626 Covid-19, 178 человек умерли, 901 выздоровел.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ