В Японии жителям выдадут деньги, чтобы поддержать во время кризиса

Изначально правительство планировало поддержать только тех, кто сможет доказать, что доходы из-за пандемии упали, сообщает агентство Bloomberg.

Япония передумала так делать - ушло бы слишком много времени на распределение помощи, оформление документов и проч., а также появились бы благоприятные для распространения вируса условия, пишет "Медуза".

17 апреля в Японии введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Ранее он был только в семи префектурах.

По данным на утро 17 апреля, в Японии официального зарегистрированы 8626 Covid-19, 178 человек умерли, 901 выздоровел.