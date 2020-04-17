Главный тренер "Локомотива" вылечился от коронавируса

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майкл Пелино вылечился после заражения коронавирусом, сообщает Twitter клуба. Также от заболевания излечилась и его супруга Кимберли.
О том, что у Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус стало известно 29 марта. Канадский специалист в тот момент находился вместе с семьёй у себя на родине, где получал необходимую медицинскую помощь.
"Друзья! Рады сообщить, что старший тренер "Локомотива" Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса! Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья!", - говорится в сообщении клуба.
60-летний Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт истекает 30 апреля. До этого канадский специалист работал помощником главного тренера в омском "Авангарде" и магнитогорском "Металлурге".
Напомним, что 25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием ситуации из-за распространения коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина.