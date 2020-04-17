Пт, 17.04.2020
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Рижский зоопарк: пока что выживаем

Рыси в Рижском зоопарке. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Убытки Рижского зоопарка к концу мая могут достичь 430 тысяч евро, заявил на Латвийском радио председатель правления предприятия Роланд Грейзиньш.

С 14 марта Рижский зоопарк и филиал "Цирули" закрыты на неопределенное время. 

В нормальных условиях зоопарк зарабатывает половину своего годового бюджета – около 2 млн евро.

1,5 млн евро составляет дотация Рижской думы, 0,5 млн евро – дотация государства.

Грейзиньш успокаивает: Рижский зоосад не постигла судьба некоторых частных зоопарков в Европе, где есть сложности с кормлением животных.

Пока что зоопарк выживает на дотацию, затем придется просить дополнительное финансирование, чтобы компенсировать отсутствие доходов от продажи билетов и кормить животных во втором полугодии.

Проекты развития и ремонты в зоопарке приостановлены, но зарплаты выплачиваются, корм для животных, ветеринарные услуги, отопление, водоснабжение и все остальное обеспечены, сказал Грейзиньш. 

Видео: Рыси в Рижском зоопарке

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