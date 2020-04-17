Пт, 17.04.2020
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Десятки латвийцев вылечились от Covid-19

ФОТО: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что у 88 латвийцев два теста на Covid-19 показали негативный результат.  

Это означает, что 88 человек, у которых ранее был обнаружен Covid-19, не только выздоровели, но и не являются разносчиками коронавируса.  

Как пояснила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле, в некоторых странах больной Covid-19 признается здоровым через 14 дней без проведения контрольных тестов. В Латвии пока что используется алгоритм проведения двух контрольных тестов.

"Я рада за этих 88 выздоровевших", - написала министр, пожелав здоровья и жизнерадостности.

В минувшие сутки проведено 1535 анализов, Covid-19 подтвержден у 7 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 17 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 682. Всего проверено 32 837 человек.

В стационаре находятся 42 пациента (в минувшие сутки один уникальный случай), состояние 37 - среднее, 5 - тяжелое. Выписан 61 человек. 

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