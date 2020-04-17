Минздрав просит отозваться медиков, готовых ухаживать за больными Covid-19

Министерство здравоохранения просит отозваться медиков, которые в случае необходимости готовы помочь в уходе за больными Covid-19.
Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане, разработана специальная анкета, которую могут заполнить имеющие право на практику врачи, медсестры, помощники врачей, физиотерапевты, лаборанты, резиденты, ассистенты и студенты медицинских вузов, готовые в случае необходимости взять на себя дополнительную оплачиваемую работу.
Анкета размещена здесь, чтобы ее заполнить, нужно авторизироваться через портал www.latvija.lv.
Страпцане пояснила, что такое решение основано на опыте других стран.
В данный момент медицинские ресурсы достаточны, но в случае увеличения числа больных Covid-19 с тяжелым течением болезни могут потребоваться дополнительные медицинские работники.
Анкету могут заполнять и те медики, нагрузка которых уменьшилась из-за ограничения амбулаторных услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!