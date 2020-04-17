Тимма и Седокова опубликовали очень откровенное фото из ванной

Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова выложила в свой Instagram откровенное совместное фото.
Пара сфотографировалась в обнимку в ванной комнате. При этом на певице надето лишь очень откровенное нижнее бельё. Тимма продемонстрировал торс, на баскетболисте надеты лишь плавки.
Комментаторы под постом Седоковой разделились на две категории - тех, кто критикует певицу за слишком откровенный снимок и тех, кто в восторге от внешности 37-летней артистки.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист оставил семью. Анна Седокова ранее состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у Седоковой есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.