Пт, 17.04.2020
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Тимма и Седокова опубликовали очень откровенное фото из ванной

Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова выложила в свой Instagram откровенное совместное фото.
 

Пара сфотографировалась в обнимку в ванной комнате. При этом на певице надето лишь очень откровенное нижнее бельё. Тимма продемонстрировал торс, на баскетболисте надеты лишь плавки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Комментаторы под постом Седоковой разделились на две категории - тех, кто критикует певицу за слишком откровенный снимок и тех, кто в восторге от внешности 37-летней артистки.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист оставил семью. Анна Седокова ранее состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у Седоковой есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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