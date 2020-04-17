Тимма и Седокова опубликовали очень откровенное фото из ванной

Пара сфотографировалась в обнимку в ванной комнате. При этом на певице надето лишь очень откровенное нижнее бельё. Тимма продемонстрировал торс, на баскетболисте надеты лишь плавки.

Комментаторы под постом Седоковой разделились на две категории - тех, кто критикует певицу за слишком откровенный снимок и тех, кто в восторге от внешности 37-летней артистки.