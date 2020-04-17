В Эстонии начинается массовое тестирование населения на Covid-19

Правительство решило поддержать два научных проекта Тартуского университета, один из которых исследует реальное распространение коронавируса и ход эпидемии в Эстонии, а второй — сколько человек на Сааремаа и в Ыйсмяэ сталкивались с коронавирусом.

Руководитель исследования, глава института семейной медицины и здравоохранения населения ТУ, профессор семейной медицины Рут Калда сказала, что в условиях эпидемии нужны надежные данные о распространенности вируса, чтобы принимать решения по политике здравоохранения.

"До сих пор при выборе мер для чрезвычайного положения в Эстонии опирались на статистику тяжелых случаев заболевания и заражения нуждающихся в медицинской помощи людей, а также опыт других стран. Поскольку не все зараженные коронавирусом заболевают и не всех заболевших тестируют, у нас нет данных о реальном распространении вируса", - сказала Калда.

Ученые Тартуского университета планируют выявить распространенность вируса среди населения с симптомами и без симптомов. Это позволит оценить распространенность вируса среди населения, а также в различных демографических группах и регионах.

В рамках исследования будет также проводиться опрос, в случайную выборку которого войдут лица в возрасте от 18 лет, которых, опираясь на данные регистра населения, разделят на группы по полу, возрасту и месту жительства.

Участников опроса будут приглашать в пункты тестирования драйв-ин Medicum, где тестировать будут через открытое окно автомобиля. При необходимости Medicum организует тестирование людей с инвалидностью и пожилых на дому.

Исследование подготовит и проведет большое количество ученых ТУ — эксперты из института семейной медицины и здравоохранения населения, института геномики, института информатики, института математики и статистики и института политических исследований Юхана Шютте. Стоимость исследования 1,8 млн евро.

Во-вторых, члены правительства поддержали пилотный проект серо-эпидемиологического исследования для Сааремаа и таллиннского района Ыйсмяэ стоимостью в 300 000 евро. Целью исследования является определить, насколько большое количество людей соприкоснулось с коронавирусом. Выборку обеих общин составит больничная касса, тестирование пройдут 1080 человек с Сааремаа и 1080 жителей Ыйсмяэ.

Вербовать добровольцев и брать анализы будут семейные врачи.

У людей будут брать анализ крови из вены на наличие антител, который покажет, переболел ли человек COVID-19. Исследование пройдет с 1 мая по 31 июля 2020 года. Полученные в ходе исследования данные будут использоваться для подготовки всеэстонского серо-эпидемиологического исследования коронавируса.

Руководит исследовательской группой KoroSero-EST преподаватель педиатрии Тартуского университета, специализирующаяся на исследовании инфекционных заболеваний Пийа Йыги. В команду входят ученые из детской клиники, института биомедицины и трансляционной медицины, института семейной медицины и здравоохранения населения и центра клинических исследований ТУ.