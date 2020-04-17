Covid-19: в Эстонии еще 25 новых случаев и две смерти, в Литве - плюс 21 пациент

В Литве подтвержден еще 21 новый случай Covid-19, общее число зараженных выросло до 1149. В Эстонии - 25 новых случаев и две смерти.
Литва
В Литве подтверждён ещё 21 новый случай коронавируса, общее число заражённых выросло до 1149, сообщил в пятницу Минздрав. Выздоровели 210 человек, 32 человека скончались.
В лабораториях в четверг было проверено 4564 пробы на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов - 52 тыс. 101.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Всего за все время с начала пандемии от Covid-19 в Эстонии умерли 38 человек.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1576 тестов на Covid-19, из которых 1,6%, т.е. 25 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведено 37 594 теста, из которых 1459, т.е. 3,9% показали позитивный результат.
По состоянию на утро 17 апреля, в больницах Эстонии находились 129 пациентов, из которых 11 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
Из больниц выписаны 145 человек. За последние сутки от COVID-19 в Эстонии умерла 91-летняя женщина, которая была на лечении в Ида-Вируской центральной больнице и 77-летний мужчина, проходивший лечение в Северо-Эстонской Региональной больнице. По состоянию на данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончалось 38 человек.