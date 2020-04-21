От Олимпиады до шоу-бизнеса: Самые сексуальные близняшки в спорте

Именно синхронное плавание помогло девушкам стать суперзвёздами в Южной Америке и обзавестись миллионом подписчиков в Instagram.

Несмотря на то, что Беатрис и Бранка близняшки, у них есть небольшие различия - Беатрис на два сантиметра ниже Бранки. Родители девушек отвели их в спорт, когда им было по три года, а первыми секциями для них стали плавание и гимнастика. К семи годам сёстры решили объединить эти два вида спорта и ушли в синхронное плавание.

В 2005 году к девушкам пришли первые успехи - они завоевали серебро на юношеских Панамериканских играх. Два года спустя они стали призёрами уже на взрослых Панамериканских играх в столице Бразилии.

Мечтой Беатрис и Бранки было выступление на Олимпиаде 2008 года в Пекине, но, к сожалению, сёстрам не удалось пройти отбор. Эта неудача так огорчила девушек, что они решили завершить спортивную карьеру.

Они начали модельную карьеру, снимались в бразильских фильмах и сериалах, а также позировали для мужских глянцевых журналов. Кстати, журнал The Popcrunch поставил девушек на второе место в рейтинге "Самых сексуальных спортсменок мира".

Казалось бы, что со спортом покончено навсегда, но мечта об Олимпиаде не отпускала Беатрис и Бранку. Уж очень девчонкам хотелось выступить на домашних Играх в Рио-2016. Сёстрам удалось отлично подготовиться и занять высокое шестое место в групповых соревнованиях.

После этого со спортом было точно покончено - слишком много сил было потрачено на возвращение.

Долго без дела сёстры Ферес не сидели. Вскоре последовали очередные контракты и предложения от модельных агентств, а также от телеканалов. Беатрис и Бранка засветились на MTV и VH1, а также на Fox Sports, куда их часто приглашают делать репортажи о спорте.