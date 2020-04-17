Воспоминания Ковальчука: "Канадцы уже завезли шампанское, готовились праздновать, но…"

12 лет назад состоялась драматичная игра России против Канады, в которой подопечные Вячеслава Быкова в овертайме одержали победу над канадцами со счётом 5:4.

По ходу матча сборная Канады вела со счётом 4:2, но им не удалось сохранить своё преимущество. Сборная России выиграла и именно Ковальчук был тем, кто сначала сравнял счёт, а в дополнительное время принёс победу российской сборной на турнире.

"Давно не выигрывали тогда. Да и постоянно многие не приезжали, бардак с тренерами был. Пришли Быков с Захаркиным, и всё изменилось. Начиная с 2007 года ситуация сдвинулась. В 2008-м многие в НХЛ вылетели из плей-офф, сильный состав был", - рассказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

"Сложный был чемпионат. Я не мог забить, меня дисквалифицировали на полуфинал. Полжизни тогда потерял, когда со стороны смотрел. Проигрывали в финале - 2:4, но не было паники, Быков - большой мотиватор. Весь чемпионат я не мог забить, но в финале всё получилось", - вспоминает нападающий.

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Россия (2008)

"Канадцы уже шампанское завезли в раздевалку после второго периода. Привезли автобус с открытой крышей ко дворцу, готовились праздновать", - рассказал Ковальчук о событиях 12-летней давности.

Напомним, что бронзовые медали чемпионата мира 2008 года завоевала команда Финляндии, а Латвия на том турнире расположилась на 11 месте.