Не соблюдают дистанцию и не верят в коронавирус: полицейские оштрафовали мужчин

Полицейские подошли к компании и напомнили о необходимости соблюдать дистанцию. Во время разговора мужчины выразили недоумение, что нельзя собираться втроем.

Один из них сказал, что информация о распространении вируса - фейковая, а данные о количестве скончавшихся во всем мире - ложные. Свое мнение мужчина аргументировал словами "просто так и есть".

Когда сотрудник полиции спросил, почему компания не соблюдает ограничения, нарушитель ответил, что "не хочет комментировать глупости".

Полицейские сказали, что люди имеют право верить во что угодно, но это не освобождает от обязанности соблюдать установленные в стране ограничения.

С учетом всех факторов защитники правопорядка приняли решение оштрафовать каждого на 100 евро.

До сих пор сотрудники RPP по факту несоблюдения дистанцирования оформили 202 протокола. Чаще всего штраф составлял 10 евро. Принимая решение о сумме, полицейские смотрят не только на причины нарушения, но и на отношение человека к произошедшему.

Как уже сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки Госполиция завела 16 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений.