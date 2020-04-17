Пт, 17.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

ФОТО ⟩ В Эстонии горит магазин Rimi

Спасатели Эстонии получили вызов на улице Вильде в городе Раквере. По словам звонившего, из-под крыши здания вырвалось пламя, сообщает Rus.Postimees.

Поскольку дым идет в сторону жилых домов, спасатели просят местных жителей не открывать окна.

ФОТО: Aivar Ojaperv

На месте находятся три скорых и много пожарных машин. "Из-под крыши видны языки пламени. Поскольку горит прослойка под крышей, а там поблизости находятся насосы воздушного отопления, возгорание могло возникнуть там".

По словам очевидца, пожар начался из-под крыши. Люди поначалу ничего не поняли, все спокойно вышли из магазина.

"Паники не было", - сказал он.

Мэр Раквере Трийн Варек случайно проезжала мимо магазина и оказалась на месте происшествия раньше спасателей. По ее словам, два-три человека все же пребывали в шоке и ими занимались на месте.

Поскольку воздушные насосы находятся под крышей, их было трудно отключить. Полиция перекрыла перекресток на улице Лаада. Также закрыт автовокзал, расположенный  по соседству.

Пожарные продолжают тушить здание. К 13.25 ситуация была под контролем.

Последние новости

НАВЕРХ