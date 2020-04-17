ФОТО ⟩ В Эстонии горит магазин Rimi

Поскольку дым идет в сторону жилых домов, спасатели просят местных жителей не открывать окна.

ФОТО: Aivar Ojaperv

На месте находятся три скорых и много пожарных машин. "Из-под крыши видны языки пламени. Поскольку горит прослойка под крышей, а там поблизости находятся насосы воздушного отопления, возгорание могло возникнуть там".

По словам очевидца, пожар начался из-под крыши. Люди поначалу ничего не поняли, все спокойно вышли из магазина.

"Паники не было", - сказал он.

Мэр Раквере Трийн Варек случайно проезжала мимо магазина и оказалась на месте происшествия раньше спасателей. По ее словам, два-три человека все же пребывали в шоке и ими занимались на месте.

Поскольку воздушные насосы находятся под крышей, их было трудно отключить. Полиция перекрыла перекресток на улице Лаада. Также закрыт автовокзал, расположенный по соседству.